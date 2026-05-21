Kârı dörtte bir düştü, 131 milyon sterlin zarar yazdı

İngiltere merkezli perakende devi Marks & Spencer, son mali yılında büyük düşüş yaşadı. Şirketin düzeltilmiş vergi öncesi kârı yüzde 23,8 gerileyerek 671,4 milyon sterline düştü.

Şirket yönetimi, düşüşün temel nedeninin geçtiğimiz yıl yaşanan büyük siber saldırı olduğunu açıkladı.

Siber saldırı satışları durdurdu

Siber saldırının ardından şirketin online satış sistemi haftalar boyunca devre dışı kaldı. Özellikle giyim kategorisindeki internet siparişlerinin durması satışlara ağır darbe vurdu. Bazı mağazalarda ürün tedarik zincirinin bozulduğu ve rafların boş kaldığı belirtildi.

Şirket milyonlarca sterlin kaybetti

Marks & Spencer’ın yalnızca siber saldırı nedeniyle yaklaşık 131 milyon sterlin zarar gördüğü ifade edildi. Analistler, saldırının şirketin operasyonel yapısında ciddi aksamalara neden olduğunu ve maliyetleri artırdığını belirtiyor.

Online siparişler haftalarca kapandı

Şirketin internet sitesi üzerinden verilen siparişlerin yaklaşık yedi hafta boyunca durduğu açıklandı. Bu süreçte özellikle moda, ev ürünleri ve kozmetik satışlarında belirgin düşüş yaşandığı kaydedildi.

Gıda tarafı ayakta kaldı

Şirketin gıda bölümü ise kriz döneminde görece güçlü performans gösterdi. M&S Food satışlarının yüzde 7 civarında büyüdüğü belirtilirken, tüketicilerin temel gıda alışverişine yönelmeye devam ettiği ifade edildi.

Yönetim primlerden vazgeçti

Yaşanan kriz sonrası şirket yönetimi dikkat çeken karar aldı. CEO Stuart Machin ve üst düzey yöneticilerin bu yıl prim almayacağı açıklandı. Kararın şirket içinde “sorumluluk mesajı” vermek amacıyla alındığı belirtildi.

Hisselerde toparlanma sinyali

Olumsuz tabloya rağmen yatırımcıların şirketin toparlanma planına temkinli iyimser yaklaştığı belirtiliyor. M&S hisselerinin finansal sonuçların ardından sınırlı yükseliş gösterdiği aktarıldı.

Şirket yeni yatırımlara hazırlanıyor

Marks & Spencer yönetimi, önümüzdeki dönemde teknoloji ve dijital altyapıya daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin ayrıca yeni mağaza açılışları ve lojistik modernizasyonu planladığı belirtildi.