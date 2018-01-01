Karkas ette gümrük vergisi üst sınırı yüzde 40’a düşürüldü

01 Ocak 2018

CANAN SAKARYA - HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Türkiye ekonomisinde 2017 yılında en çok konuşulan konulardan birisi tarım ürünleri ve et fiyatları olurken, Bakanlar Kurulu, İthalat Rejimi Kararı’nda yaptığı değişiklikle, karkas et ve bazı hayvan yemlerinde gümrük vergisi tarifelerini indirdi. Karkas ette geçen yıl yüzde 100 olan gümrük vergisi yüzde 40’a indirilirken, makarnalık buğday ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisi üst sınırı yüzde 45’e düşürüldü. Arpa gümrük vergisi ise sıfırlandı.

Türkiye’nin mal bazında yapacağı ithalatı ülke grupları bazında vergi oranlarının üst sınırlarını belirleyen 2018 yılı İthalat Rejimi Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Kararla birlikte geçen yıl yüklü miktarda ithalatı yapılan karkas ette, gümrük vergisi oranlarının üst sınırı yüzde 100’den yüzde 40’a düşürüldü. Kemiksiz etteki yüzde 225’lik üst sınır ise değişmedi. Üst sınırlar yüzde 40 ve yüzde 225 olarak belirlenmekle birlikte, Bakanlar Kurulu yıl içinde bu oranlarda değişiklik yaparak, belirli dönemlerle sınırlı olmak üzere vergi oranlarını sıfırlayabiliyor veya artırabiliyor. Buna göre, 0201 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) büyükbaş hayvan etinin alt başlığında yer alan, 0201-30 GTİP numarasına kadar giden, karkas, yarım karkas, çeyrek karkas, karkasın ön ve arka çeyrekleri ile diğerleri ürün grubunda yüzde 100’lük üst sınır yüzde 40’a düşürüldü. 0201.30.00.00.00 GTİP’li kemiksiz büyükbaş etinde ise üst sınır yüzde 225 olarak kaldı. Geçen yıl, düve ve inek ithalatında yüzde AB, Bosna Hersek, D-8 ve diğer ülke grupları için yüzde 7.8 olarak belirlenen ancak AB için yüzde 0 olarak uygulanan gümrük vergisi üst sınırı, bu yıl yayınlanan karar ile yüzde 0’a indirildi. 0104 GTİP’li kuzu için yüzde 40, 0104.20.90 GTİP’li oğlak için yüzde 135 olan gümrük vergisi üst sınırı değiştirilmedi.

Makarnalık buğday ithalatında indirim

1001.19.00.00.00 GTİP’li makarnalık buğday, adi buğday, mahlut ve kızıl buğday ithalatında yüzde 130 olan üst sınır, yüzde 45’e indirildi. 1003.90.00.00.11-12-90 GTİP’li beyaz arpa, maltlık arpa ve diğerleri için gümrük vergisi üst sınırı yüzde 130’dan yüzde 0’a indirildi. Ancak bu ürün gruplarında 1 Nisan 2018’dan itibaren vergi yüzde 35 olarak uygulanacak. 1006.10.30- 50-71 GTİP’li tohumluk, yuvarlak ve orta taneli pirinç için yüzde 13 olan vergi 1 Temmuz 2018’e kadar yüzde 5’e indirilirken, bu tarihten sonra vergiler ülke gruplarına göre yüzde 11.2 ve yüzde 34 aralığında uygulanacak. 1006.20.11 GTİP’li kahverengi pirinç ithalatında yüzde 36 olan gümrük vergisi, 1 Temmuz 2018’e kadar yüzde 0 olacak. 1006.30 GTİP’li yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç için yüzde 45 olan gümrük vergisi de 1 Temmuz 2018’e kadar yüzde 15’e indirildi. 1202.30.0.00 GTİP’li tohumluk yer fıstığında, yüzde 20 olan gümrük vergisi, ithal ön lisans izni düzenlenmiş ürünler için yüzde 1 olacak. Hayvan yemi olarak kullanılan mısır kepeğinde yüzde 4, diğer kepeklerde yüzde 5 olan gümrük vergisi oranları sıfırlandı. Pamuk, keten, ayçiçeği, rep ve kolza tohumu küspelerinde yüzde 11- 13.5 olan vergi yüzde 6.5’e indirildi.

Güney Kore ve Malezya’dan ithalata STA ayarı

İthalat rejiminde, daha önce serbest ticaret anlaşması imzalanmış Güney Kore ve Malezya’dan yapılan bazı sanayi ürünü ithalatında gümrük vergisi oranları aşağı çekildi. 39’uncu fasılda bulunan bazı kimyasal ürünlerde, AB ülkeleri dışındaki ülke gruplarında yüzde 1-1.6 arasında olan gümrük vergisi sıfırlandı. 61-64’üncü fasıllar arasındaki fasıllarda yer alan 6101 GTİP’li palto, kaban, kolsuz ceket, anorak gibi tekstil ürünlerin, Güney Kore ve Malezya’dan yapılan ithalatında gümrük vergisi oranları 1.3-2.5 puan arasında düşürüldü. Ayrıca, Güney Kore’den otobüs, midibüs, minibüs, kilit, balık gibi bazı ürünlerin ithalatında da gümrük vergilerinde indirim yapıldı.

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