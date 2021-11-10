Kârlılığın yerini amaç ve paydaş kapitalizmi alıyor!

20. yüzyılda iş dünyasına yön veren ve kurumların yegane varlık sebebinin kâr maksimizasyonu olduğunu savunan doktrin sorgulanırken, kurumların sürdürülebilirliğinin kârlılığın ötesine geçen bir varlık sebebi ve paydaş kapitalizmi anlayışıyla mümkün olacağına dair görüş yaygınlaşıyor. British Academy adına Oxford Profesörü Colin Mayer tarafından gerçekleştirilen 2020 tarihli çalışma, kurumların yeni varlık sebebinin “insanların ve dünyanın güncel problemlerine çözüm yaratarak kâr üretmek” olduğu görüşünü paylaşıyor. YouGov tarafından yapılan araştırmaya göreyse, iş dünyasındaki liderlerin neredeyse yarısı (yüzde 44) bu tanımla hemfikir olduğunu ve neredeyse her 3 kurumdan ikisinin (yüzde 63) amaç odaklı dönüşümü adına adım attığını ifade ediyor.

Pandemiyle birlikte iş dünyasında daha fazla konuşulmaya başlanan "amaç” kavramı, aralık ayında Türkiye’de düzenlenecek uluslararası bir etkinliğe de konu oluyor. PurposeNOW 2021 buluşması, trend araştırma şirketi TrendWatching ve Business of Purpose topluluğu iş birliğiyle 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek. Koordinasyonunu İstanbul merkezli danışmanlık firması HMD’nin üstlendiği buluşmanın ilk gününde, dünyaca ünlü fikir liderlerinden ilham veren konuşmaların, ikinci gününde ise uygulamalı atölye çalışmalarının ağırlıkta olduğu bir program sunulacak. Katılmak isteyenlerin ücretsiz olarak etkinliğe www.purposenow2021.com adresindeki sitesinden kayıt olması yeterli olacak.

Dünyaca ünlü fikir liderleri konuşacak

Kurumların varlıklarını sürdürülebilmek adına amaç odaklı dönüşümün öneminin arttığı bu dönemde gerçekleştirilen PurposeNOW, dünyaca ünlü fikir liderlerini katılımcılarla buluşturacak. Etkinlikte konuşacak isimler arasında çok satan kitapların yazarı, Forbes dergisi köşe yazarı ve uluslararası konuşmacı Afdhel Aziz, New York merkezli marka amacı danışmanlık firması StrawberryFrog Strateji Başkanı Chip Walker, Oxford Üniversitesi Emeritus Profesörü ve Eski Dekanı Colin Mayer, Illinois Teknik Üniversitesi Tasarım Enstitüsü Profesörü Carlos Teixeira ve Doughnut Economics Action Lab Lideri Erinch Sahan yer alıyor. Buluşmanın ikinci gününde Trendwatching Akademi Başkanı Livia Fioretti, Greyston Bakery Stratejik Programlar Direktörü Dr. Penny Jennings gibi önemli isimlerin yöneteceği atölye çalışmaları da katılımcıları bekliyor.

Türkiye’den katılımcılar

PurposeNOW etkinliğine Türkiye’den katılan konuşmacılar arasında ise Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Tasarım Direktörü Erdem Akan ve İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, Mikro Yazılım CEO’su Alpaslan Tomuş, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Canan Aytekin, Modanisa Kurucusu Kerim Türe, Mazars Denge Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Partneri Mehmet Eronat ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteri Rana Kotan yer alıyor.

B2Press’in katkılarıyla..