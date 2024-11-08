Kârlılıklar korundu şirketler büyüme hedefini 2025’e bıraktı

Şirketler ve holdingler, 2024 yılı 3. çeyrek fi­nansal sonuçlarını ka­muoyu ile paylaşmaya başladı. Yılın son 9 ayına ilişkin kâr, bi­lanço ve FAVÖK verileri kârlı­lıkların korunduğunu ortaya koyarken, büyüme beklentile­ri 2025 yılı ve sonrasına öte­lendiği görüldü.

Ekonomik da­ralma, enflasyonun etkisi ve dünya genelinde çatışmalar ve savaşların yoğunlaştığı bu dö­nem, yatırımların ve yeni gi­rişimlerin hız kesmesine ne­den olurken, şirketler mevcut durumu korumaya ve özellik­le finansal istikrarı sağlamaya yöneldi. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme şirketlerin gün­demlerinde en önemli başlık­lar arasında yer aldı.

Kerevitaş konsolide cirosunu 17,3 milyar TL’ye ulaştırdı

Kerevitaş’ın, 2024’ün 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt kârı ise 3,6 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide brüt kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla %21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla %9,7 oldu. Kerevitaş, bu dönemdeki 1,6 milyar TL’lik ihracat rakamını korudu. Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, gelişmeye, büyümeye ve Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Aksa Enerji, FAVÖK’ü 5,3 milyar TL’ye yükseltti

Aksa Enerji, operasyonel giderlerindeki artışı enflasyonun altında %28 ile sınırlarken, FAVÖK’ü 5,3 milyar TL’ye, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3 puan artışla %25’e ulaştı. Bu dönemde Şirket’in net kârı ise 2,3 milyar TL oldu. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2030’a kadar operasyonel süreçlerimizi daha da güçlendirmeyi ve rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Petkim’in zararı üçüncü çeyrekte geriledi

Petkim’in yılın üçüncü çeyreğinde satışlarında yıllık %21 düşüş izlendi. Petkim, bu dönemi 2 milyon 998 bin 843 TL zararla tamamladığını duyurdu. Bir önceki yılın aynı döneminde 3 milyon 139 bin 877 TL zarar edilmişti. Böylelikle şirketin zararında yıllık %4,5’lik gerileme görüldü. Şirket 9 aylık bilançolarında ise 127 bin 494 TL zarar ettiğini duyurdu. Petkim, yılın 3. çeyreğinde satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını bildirdi.

MİA Teknoloji 9 ayında 1,7 milyar TL ciro elde etti

MİA Teknoloji, 2024’ün 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 22,40 artışla 1 milyar 752 milyon 551 bin 227 TL’lik ciro elde etti. Aynı dönemde brüt kârı %61,15 artışla 1 milyar 242 milyon 653 bin 973 TL’ye ulaşan şirketin net kârı ise %131,91’lik artışla 846 milyon 707 bin 98 TL olarak gerçekleşti. MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, "Son çeyrekte de sağlıklı kârlılık yapımızı sürdürerek yılı önemli bir başarı ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 100 milyar dolar seviyesini aştı

VakıfBank, 2024'ün 3. çeyreğinde tarihî bir eşiği aşarak aktif büyüklüğünü 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdığını duyurdu. VakıfBank, aynı dönemde 34 milyar 623 milyon lira olan brüt kârından 7 milyar 409 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 27 milyar 214 milyon lira net kâr elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2024 yılının üçüncü çeyreğinde Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda %38 artarak 2,5 trilyon TL’ye ulaştı.

Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık %34 artışla 1,9 trilyon TL seviyesine yükseldi. Aktif toplamımız ise dolar bazında yıllık yüzde 17 artışla ilk defa 100 milyar dolar seviyesini aşmış bulunmaktadır” dedi. Toplam mevduatların yıllık %36 artış ile 2,3 trilyon TL seviyesini aşarak, bir önceki yıla göre %63 oranında artışla 1 milyar TL’yi aşan tasarruf mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise %39’dan %47 seviyesine ulaştı.

Üstünsalih, “2024'ün 3. çeyreğinde, sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğümüzün toplam tutarı 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu işlemlerle birlikte yılbaşından bu yana yurt dışından sağlanan kaynak tutarı 8,6 milyar dolara ulaştı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

ING Türkiye’nin net kârı 2,2 milyar TL oldu

ING Türkiye’nin 2024 yılı üçüncü çeyrek konsolide aktif toplamı 187.2 milyar TL, net kârı ise 2,2 milyar TL oldu. Toplam özkaynakları 19,1 milyar TL olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2024'ün 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisine 94,7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 115 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat büyüklüğü ise 124,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladık. İlk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gösterilen yüksek ilgi ülkemize ve ING Türkiye’ye duyulan güveni yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Sabancı'da hedef, 5 yılda 20 milyar $'lık büyüklük

2024'ün 3. çeyreğinde güçlü bilanço yapısını sürdüren Sabancı Holding’in kombine gelirleri, ilk 9 ayda 868,3 milyar TL’ye ulaştı. Holding’in kombine FAVÖK’ü ise 101,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Düşük borçluluk oranını koruyan Holding, banka dışı gelirlerinin %12,6’lık bölümünü banka dışı yatırımlara ayırdı, yatırım iştahını sürdürdü.

Topluluk şirketleri tarafından atılan tüm adımların, stratejik bir planın parçaları olduğunu belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerini de 2029’a kadar %100’lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istediklerini söyleyerek, “Diğer yandan 2024'te %19 seviyesinde olan yabancı para gelir oranımızı %30’un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk Telekom 27 milyon müşteriye ulaştı

Türk Telekom, 3. çeyrekteki performansıyla konsolide gelirlerini yıllık bazda %15,9 artışla 40,4 milyar liraya yükseltirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise yılık bazda %30,8 artış ve %40,8 marjla 16,5 milyar liraya ulaştı. Net kârı ise 1,1 milyar lira olurken, şirketin bu dönem sonunda toplam abone sayısı 53,2 milyona ulaştı.

Fiber ağının uzunluğunu 459 bin kilometreye yükselten Türk Telekom’un fiber ağı 32,7 milyon haneye ulaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bekledikleri üzere 3. çeyreğin, pek çok temel performans göstergesinin zirve yaptığı “olağanüstü” bir dönem olduğunu belirtirken, “651 bin net abone kazanan mobil segment, toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliklerini 3 katına çıkardık. '1800 Megahertz' frekans sahipliğinde pazar lideriyiz" dedi.

TAB Gıda'nın satışlarında %64 artış kaydedildi

TAB Gıda, sistem genelindeki satışları hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere, 30,1 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre %64 oranında bir artış kaydettiğini açıkladı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK’ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar TL’ye yükselerek %4 oranında reel artış gösterdi. TAB Gıda Co- CEO’su Özgür Çetinkaya, “2024'ün ilk 9 ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak %10 oranında artırarak bilançomuzu güçlendirdik.

Öz kaynaklarımızda da %11 oranında bir büyüme sağladık. 76’sı 3. çeyrekte olmak üzere 9 aylık dönemde 182 yeni restoran açtık ve restoran sayımızı 1.781’e yükselttik. 3. çeyrekte franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı %45’e ulaştı. 9 aylık dönemde paket servis siparişlerinde 35,2 milyon fiş sayısına ulaştık” dedi.