Karpuzda fiyat farkı yüzde 614: Üretici 1,18 TL’ye satıyor, market 8,42 TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı.

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görüldüğünü belirtti.

Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç takip etti.

Bayraktar, üreticide 1 lira 18 kuruş olan karpuzun markette 8 lira 42 kuruşa,7 lira 50 kuruş olan patlıcanın 29 lira 68 kuruşa, 6 lira olan salatalığın 22 lira 52 kuruşa, 10 lira olan yeşil soğanın 34 lira 76 kuruşa, 12 lira olan havucun 41 lira 13 kuruşa satıldığını belirtti.

Temmuzda marketlerde zam şampiyonu limon oldu

Temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimi de değerlendiren Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 37,8 ile limon olduğunu söyledi.

Limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağı takip etti.

Bayraktarın açıklamalarına göre temmuz ayında markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,6 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğan izledi.

Üreticide 10 ürünün fiyatı arttı

Bayraktar, temmuz ayında üreticide 29 ürünün 10’unda fiyat artışı olurken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 5 üründe ise fiyat değişimi olmadığını söyledi.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 41,2 ile yeşil soğanda görülürken yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 41 ile karpuz, yüzde 39,1 ile patates, yüzde 38,5 ile patlıcan, yüzde 38,3 ile kabak izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı ise yüzde 55,6 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 29,6 ile yeşil mercimek, yüzde 27,5 ile sivri biber, yüzde 17,8 ile yumurta ve yüzde 13,1 ile kırmızı mercimek izledi.