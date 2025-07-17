Karpuzun fiyatı düştü, pazarcı dertlendi! 'Vatandaş ucuzluğun pek farkında değil'

Eskişehir'de Çarşamba Pazarı'nda pazarcılık yapan Ömer Akdaş, karpuzun fiyatının düşük olmasına rağmen beklenen ilgiyi görmediğini söyledi. Akdaş, karpuzun tarlada kilogramı 1 liradan alındığını, pazarda ise 5 ila 8 lira arasında satışa sunulduğunu belirtti.

Bazı meyvelerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu hatırlatan Akdaş, bu nedenle karpuzun diğer meyvelerle kıyaslandığında oldukça uygun kaldığını ifade etti.

"Vatandaş ucuzluğun pek farkında değil"

Konuya dair değerlendirmede bulunan Akdaş, "Karpuz fiyatlarım çok iyi, fiyatlar makul, ama karpuz satılmıyor. Tarlada 1 lira, pazarda 5-8 lira arasında karpuz satılmıyor. Bu dönem diğer meyveler çok pahalı, karpuz ise çok ucuz. Ancak vatandaş karpuzu adeta meyve olarak görmüyor. Şeftali 100 lira, üzüm 100 lira, kayısı 80 lira. Artık Eskişehir'de karpuz kültürü kalmamış. İlk başlarda yerli malı olmadığı için İran karpuzunu dilim dilim satıyorduk. İran'dan geliyordu ve o yüzden pahalı oluyordu. Şu an dilim parasına tüm karpuzu veriyoruz, vatandaş ucuzluğun pek farkında değil sanki" dedi.

Akdaş, özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan karpuzun, hem fiyat avantajı hem de serinletici özelliğiyle vatandaşlar tarafından daha fazla tercih edilmesini beklediğini dile getirdi.