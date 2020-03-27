Karsan, üretime 10 gün ara verecek

27 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Karsan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şirketin tüm lokasyonlarında 1 Nisan 2020’den 10 Nisan 2020’ye kadar tüm faaliyetlere ara verilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu. Bildirimde üretime 13 Nisan 2020 tarihinde yeniden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Duyuruda ayıca işe ara verme nedeniyle iş akdi feshinin öngörülmediği ve kısa çalışma ödeneği için de başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

Karsan’dan KAP’a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışan sağlığını tehlikeye atmamak ve bu süreci en az zararla atlatma çabalarımız doğrultusunda, gerek tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin salgın nedeni ile üretim faaliyetlerine ara vermiş olması, gerekse yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde sorun yaşanması ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüleri paralelinde, çalışan sağlığını ve istihdamımızı koruyabilmek amacı ile üretime ara verilmesine ve kısa çalışma başvurusunun yapılmasına, ayrıca şirketimizin tüm lokasyonlarında 01.04.2020 - 10.04.2020 tarihleri arasında tüm faaliyetlere ara verilmesine karar verilmiş olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.”

Türk otomotiv sanayinde 53 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüslerive kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.