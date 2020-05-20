Karsan’dan büyük adım: Bozankaya’dan elektrikli otobüsü alıyor

20 Mayıs 2020

Kerim ÜLKER

Türk otomotiv endüstrisinin en önemli üreticilerinden ve markalarından Karsan, elektrikli otobüs alanında önemli bir adım attı. Karsan, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv’in geliştirdiği ve tüm haklarına sahip olduğu elektrikli otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla Türkiye ve uluslararası pazarda tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını satın aldı.

Karsan’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 metre, 12 metre, 18 metre ve 25 metre elektrikli otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) otobüslere ilişkin yapılan tüm yatırımların şirketimize devredilmesi için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir denildi. Açıklamada “Söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna başvuru yapılmasına karar vermiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır” ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİCİSİ

1989 yılında Almanya’da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulan Bozankaya, 2003 yılında Türkiye’ye adım atmış ve yatırımlarını bu Ar-Ge şirketinin üzerine inşa etti. Türkiye’de 20 çalışanla faaliyetlerine başlayan Bozankaya’nın bugün Ar-Ge Merkezi’nde 100’e yakın Ar-Ge mühendisi dâhil toplamda 1000’e yakın çalışanı bulunan Bozankaya, Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma ünvanına sahip. Bozankaya, fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan araçlarını Ankara’daki Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 bin metrekarelik alandaki tesislerinde üretiyor. Bozankaya’nın üretim portföyünde elektrikli otobüs dışında, metro ve tramvay gibi raylı sistem araçları bulunuyor.