Karşılıksız çek adedi Aralık'ta artış gösterdi
Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi artış gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Aralık'ta 27 bin 294 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 9 bin 744, geçen yıl aynı ayında 63 bin 103 olmuştu.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 638,1 milyon TL'den 1 milyar 380,7 milyon TL'ye çıktı.
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 610 bin 5 adetten 1 milyon 399 bin 323 adede, tutarı 37,72 milyar TL'den 65,57 milyar TL'ye geldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 584 bin 286 adetten 1 milyon 344 bin 936 adede, tutarı 35,41 milyar TL'den 61,77 milyar TL'ye yükseldi.