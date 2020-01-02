Karşılıksız çek adedi Aralık'ta artış gösterdi

02 Ocak 2020

Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Aralık'ta 27 bin 294 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 9 bin 744, geçen yıl aynı ayında 63 bin 103 olmuştu.



Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 638,1 milyon TL'den 1 milyar 380,7 milyon TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 610 bin 5 adetten 1 milyon 399 bin 323 adede, tutarı 37,72 milyar TL'den 65,57 milyar TL'ye geldi.



Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 584 bin 286 adetten 1 milyon 344 bin 936 adede, tutarı 35,41 milyar TL'den 61,77 milyar TL'ye yükseldi.