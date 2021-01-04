Karşılıksız çek adedi Aralık'ta düşüş gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Aralık'ta 9 bin 4 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 9 bin 818, geçen yıl aynı ay 27 bin 294 olmuştu.



Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 661,2 milyon TL'den 718,0 milyon TL'ye yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 80 bin 423 adetten 939 bin 607 adete, tutarı 68,81 milyar TL'den 64,56 milyar TL'ye çıktı.



Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 57 bin 167 adetten 918 bin 686 adete, tutarı 66,38 milyar TL'den 62,16 milyar TL'ye geldi.