Karşılıksız çek adedi son 4 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden yayımlanan Takasbank verilerine göre, nisan ayında ibraz edilen ancak karşılıksız kalan çek sayısı son dört ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Mart ayında 10 bin 261 olan karşılıksız çek adedi, Nisan ayında %119,9 oranında artış göstererek 22 bin 566’ya çıktı. Bu sayı, 2024 Aralık ayında kaydedilen 24 bin 729 adetlik seviyeden sonra en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

Karşılıksız çek tutarı neredeyse iki katında

Karşılıksız kalan çeklerin toplam parasal tutarı da ciddi bir artış gösterdi. Mart ayında 7,79 milyar TL olan karşılıksız çek tutarı, Nisan ayında 15,68 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam çek ibrazı ve mahsuplaşma rakamları da arttı

Nisan ayında ibraz edilen toplam çek sayısı da bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Mart’ta 594 bin 846 olan toplam ibraz edilen çek adedi, Nisan’da 1 milyon 328 bin 308’e çıktı. Aynı dönemde ibraz edilen çeklerin toplam tutarı ise 373,4 milyar TL’den 684,5 milyar TL’ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi tutulan çek adedi 565 bin 947’den 1 milyon 270 bin 346’ya çıkarken, bu çeklerin toplam tutarı da 344,3 milyar TL’den 629,2 milyar TL’ye ulaştı.