Karşılıksız çek adedi şubat ayında düşüşe geçti

Türkiye’de karşılıksız çek adedi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında azalarak 14 bin 708 adede geriledi. Takasbank verilerine göre bir önceki ayda bu rakam 16 bin 202 adet seviyesindeydi.

Bu düşüş, karşılıksız çek tutarını da etkiledi. Şubat ayında karşılıksız çek tutarı 10,67 milyar TL’ye düşerken, bir önceki ayda bu rakam 12,21 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Toplam ibraz edilen çek adedi ise 922 bin 993 adede gerilerken, tutarı da 492,5 milyar TL oldu. Ocak ayında bu rakamlar sırasıyla 973 bin 38 adet ve 529,2 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi de azalarak 884 bin 884’e düşerken, tutarı 456,9 milyar TL’ye geriledi. Bir önceki ayda bu rakamlar 932 bin 4 adet ve 491,1 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Bu veriler, karşılıksız çeklerin ve çek işlemlerinin finansal sistemdeki etkisini gözler önüne sererken, bir önceki aya göre belirgin bir düşüş yaşandığı görülüyor.