Karşılıksız çek adedi yıllık bazda artış gösterdi

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Şubat ayında yıllık bazda artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 7 bin 847 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 7 bin 514 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 8 bin 466 adete göre ise düşüş gösterdi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 945,2 milyon TL'den 983,2 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 52 bin 614 adetten 1 milyon 33 bin 77 adede, tutarı 99,97 milyar TL'den 99,09 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 31 bin 315 adetten 1 milyon 13 bin 5 adede, tutarı 96,7 milyar TL'den 95,8 milyar TL'ye indi.