Karşılıksız çek sayısı temmuzda azaldı

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı Temmuz ayında düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden yayımlanan verilere göre, Haziran ayında 23 bin 519 olan karşılıksız çek adedi, Temmuz’da yüzde 10,5 oranında azalarak 21 bin 50’ye indi.

Karşılıksız çeklerin toplam tutarı da düşüş gösterdi. Haziran ayında 18 milyar 660 milyon TL seviyesinde olan karşılıksız çek tutarı, Temmuz ayında 17 milyar 730 milyon TL’ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çeklerde de düşüş

Aynı dönemde toplam ibraz edilen çek adedi de önemli ölçüde azaldı. Haziran’da 1 milyon 189 bin 393 adet çek ibraz edilirken, bu sayı Temmuz’da 976 bin 65’e düştü. İbraz edilen çeklerin toplam tutarı ise 670,7 milyar TL’den 649,4 milyar TL’ye indi.

Mahsuplaşmaya tabi çeklerde de gerileme

Takasbank verilerine göre, mahsuplaşmaya tabi çek adedi Temmuz ayında 922 bin 530 olarak kaydedildi. Bu sayı bir önceki ayda 1 milyon 131 bin 820 idi. Mahsuplaşmaya tabi çeklerin toplam tutarı ise Haziran’daki 608,7 milyar TL seviyesinden Temmuz’da 589 milyar TL’ye geriledi.

Veriler, piyasadaki çek kullanımında yaz dönemine girilmesiyle birlikte genel bir yavaşlama olduğunu ortaya koyarken, karşılıksız çeklerdeki düşüş dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.