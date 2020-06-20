Karşılıksız çekte 9 ay ek süre

20 Haziran 2020

Canan SAKARYA/ANKARA

Meclis'ten geçen torba yasa ile karşılıksız çekte borcun yüzde 10’unun ödenmesi için verilen 3 aylık süre uzatılarak 9 ay ek süre verildi. Bu süre içinde borcunun yüzde 10’unu, daha sonra kalan kısmını 15 taksitte ödeyenler hapis cezası almayacak. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklif Meclis’te kabul edildi. Torba kanunla yapılan düzenlemeyle Hazine’nin bütçe gelirlerinin yüzde 3’üne kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi 2020 yılı için yüzde 5’e yükseltildi.

Böylece 2020 yılı için 32 milyar 460 milyon lira olan ikrazen borçlanma limiti 21 milyar 640 milyon lira artırılarak 54 milyar 101 milyon liraya çıktı. Karşılıksız çekin yüzde 10’unun ödenmesi için 26 Haziran’da dolacak olan sürede uzatmaya gidilerek 9 ay süre verildi. Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi bu süre içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını ise ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

GSM ve bankalarla uzaktan sözleşme yapılacak

Kabul edilen kanunla bankalar ve GSM şirketlerinin sözleşmelerinde yeni bir döneme adım atılarak uzaktan elektronik ortamda sözleşme yapmalarının önü açıldı. Bankalar kredi, kredi kartı sözleşmelerini, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Finansal kiralama, faktoring işlemleri de yine aynı şekilde yapılabilecek. GSM firmaları ile müşterileri arasında da abonelik işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilebilecek.

Tütüne ilişkin cezalar 1 Temmuz’da başlıyor



Kanuna göre; ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezalar 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezaların yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021’e ertelendi. Kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılmasına dönük düzenleme yapılan kanuna göre, Türkiye Vakıflar Bankası’nın, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.