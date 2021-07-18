Karşılıksız çekte bir imkan daha

Canan SAKARYA

İşverene aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, OHAL yetkilerinde gözaltı süreleri ile kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması ve ihraçlarda süre uzatımını öngören kanun teklifi Mecliste aralıksız 17 saat sürenin çalışmanın ardından kanunlaştırıldı.

Muhalefet partilerinin ‘OHAL yetkileri uzatılıyor, AK Parti OHAL yetkileriyle seçime gitmek istiyor’ eleştirileri nedeniyle teklifte önergelerle değişiklik yapıldı. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması ile terör suçlarında gözaltı süresinin 12 güne çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin süresini 3 yıl daha uzatan maddelerde süre uzatımı 1 yıla çekildi. Yeni düzenlemeyle 31 Temmuz’da sona erecek olan süreler 1 yıl daha uzatıldı. Terörle mücadele kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin madde de ise süre uzatımı 3 yıl olarak korundu.

İşverene 75 TL’lik asgari ücret desteği

Teklifte 2016 yılından bu yana istihdamı desteklemek üzere sektör ayrımı yapmaksızın işverenlere verilecek asgari ücret desteğinin 2021 yılında da devam etmesini öngören düzenleme de yer alıyor.. AK Parti tarafından verilen önerge ile desteğin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olması için kanunun yürürlük tarihinde düzenleme yapıldı. 2021 yılının tamamı için günlük 2.5 lira olmak üzere aylık 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek.

Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı

Kabul edilen teklife göre, 30 Nisan 2021 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, kalan borcu ise bu tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyet bütün sonuçları ile ortadan kalkacak.



Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 milyon lirayı geçmemek üzere ücret alma yetkisi veriliyor.

Teklifteki diğer bir maddeye göre; tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecek. Düzenlemeye göre; bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

İşletme belgesi almayan tütün üreticisine 6 ay süre

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Rekabet Kurulunda 2 yıl kısıtlaması

Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde görev alamayacak. Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı da Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, soruşturma konusu olan sektörlerde görev üstlenemeyecek. Teklifteki diğer bir maddeye göre; Kovid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre veriliyor. Kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapabilecekler.