Karşılıksız çekte kolaylık geliyor

22 Mayıs 2020

Canan SAKARYA/ANKARA

Karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 3 aylık sürenin uzatılması planlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ticari faaliyetlerin sekteye uğraması nedeniyle çek affından yararlanacak vatandaşların 3 ay içerisinde ödemeleri gereken çek bedelinin yüzde 10’luk bölümünü ödemelerinde yaşanacak güçlük dikkate alınarak haziran ayı sonunda dolacak olan sürenin uzatılması bekleniyor.

Süre uzatımının AK Parti tarafından hazırlanmakta olan 20 maddelik yeni torba teklifle getirilmesi planlanıyor. 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla, Çek Kanuna geçici bir madde eklenerek 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unun alacaklıya ödemesi şartıyla durduruldu. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. 26 Haziran’da dolacak olan 3 aylık sürenin Meclis'e sunulacak torba teklifle uzatılması planlanıyor.

Sözleşmeler elektronik ortamda yapılacak



AK Parti tarafından, bankalarla krediler dahil her türlü sözleşmenin elektronik ortamda yapılması için de yasa çalışması yapılıyor. Koronavirüs günlerinde hizmetlerini büyük oranda elektronik ortama kaydıran bankalarla ilgili bu yeni düzenleme hayata geçtiğinde sektörde kredi işlemlerinden finansal kiralama işlemlerine kadar tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacak. Telefon abonelik sözleşmeleri de yine elektronik ortamda yapılabilecek.