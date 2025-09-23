Karşıyaka Belediyesinde maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi büyüyor. Maaşlarını alamayan bin 800 işçi dün gece süresiz iş bırakma eylemi başlattı.

İlçede başta çöp toplama olmak üzere birçok belediye hizmeti aksadı.

"Belediye yönetimi ne ödeme takvimi açıklıyor ne de çözüm için adım atıyor" diyen DİSK 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, şunları söyledi:

- 580 işçi beş aydır maaş alamıyor. Nisan ayında yalnızca 6 bin TL ödeme yapıldı. Diğer aylarda hiçbir ödeme yapılmadı. 2024 yılına ait toplu iş sözleşmesi farklarımız da yatırılmadı.

"Zam değil, maaşımızı zamanında istiyoruz"

- Personel AŞ bünyesindeki yaklaşık bin 200 işçi de bir aydır maaş alamıyor. Son 1,5 yıldır ödemeler parça parça yapılıyor.

- Biz zam istemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Bir ay boyunca çalıştığımız emeğimizin karşılığı olan maaşımızı tam ve zamanında istiyoruz. Yol paramız, çocuk paramız, gıda ve yakacak yardımımız maaşın içinde. 45-55 bin lira arası ücret alıyoruz. Eğer yanlış söylüyorsak belediye yönetimi çıkıp bizi yalanlayabilir.