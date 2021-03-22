Kart aidatları yüzde 20 arttı

Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi pek çok etken kredi kartı kullanımını yükseltti.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2020’de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22’si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar TL oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan benzer bir tablonun 2021’de de devam etmesi beklenirken, kullanıcıların kart aidatı konusundaki hassasiyetlerinin arttığı görüldü.

Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 TL ila 300 TL arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

"Belirsizlik, tüketici ile ek masraflar arasına kalın bir set çekti”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, “Yıllık kart aidatlarında saptadığımız yüzde 20’lik artış, kredi kartlarına olan talebin yükselmesiyle beraber şikayetleri de arttırdı. Kart sahiplerinin en çok gündeme getirdiği şikayetlerin başında aidat veya yıllık ücret adı altında tahsil edilen masraflar geliyor. Salgın döneminde kredi kartını daha fazla kullanan tüketiciler, artık hem harcalamalarında daha planlı davranıyor, hem de ek masraflara katlanmak istemiyor. Bu yüzden karşılaştırma siteleri üzerinden kartların tüm özelliklerini görüntüleyip aidat tutarlarını, aidatsız kart seçenekleri ile kampanyaları inceleyerek, ihtiyaçlarına en uygun kartı belirledikten sonra başvuru yapıyorlar.” dedi.

"Temassız ödeme rüzgarı dinmeyecek"

Temassız ödeme seçeneğinin kredi kartı kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğini öngördüklerini de belirten Ersin Yaşar, “Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020’de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3’ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel ‘ilk yıl ücretsiz’ kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor.” şeklinde konuştu.