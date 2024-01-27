Karta yüklendik ‘peşin’ ödedik

Türkiye’de 2023 yılda kartlı ödemeler yüzde 122 büyüdü. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), BKM verileri üzerinden gerçekleştirdiği “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2023” araştırması, Türkiye’deki toplam banka ve kredi kartı adedinin, bir önceki yıla göre yaklaşık %17’lik bir artışla 397 milyon adede yükseldiğini (118 milyon kredi kartı, 279 milyon banka kartı) gösteriyor.

Kartlarla yapılan alışveriş harcamalarının 8 trilyon 241 milyar TL’ye ulaştığı, bu hacim içinde kredi kartı ile yapılan harcamaların da 6 trilyon 699 milyar TL olduğu görülüyor. Bu toplam harcama rakamı aynı zamanda, 2022 yılına göre %122 gibi büyük oranda bir artışı da ifade ediyor. 2022 yılında bu rakam 3 trilyon 708 milyar TL düzeyindeydi. E-ticaretin payı artıyor 2023 yılında kredi kartı ile yapılan harcamaların %75’inin peşin, %25’inin taksitli olarak gerçekleştiği görülüyor.

Taksitli alışverişlerde e-ticaretin payı ise 2022’deki %50’den %53’e yükseliyor. Kredi kartıyla yapılan e-ticaret harcamalarında peşin alışveriş oranı daha yüksek olurken; araştırma, toplam 2 trilyon TL olan kredi kartlı e-ticaret alışverişlerinin %58’inin (1.090 milyar TL) peşin tercih edildiğini gösteriyor.

E-ticaret harcamaları daha hızlı arttı

Türkiye’de e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, e-ticaretin hem toplam kredi kartı harcamaları içindeki payı hem de artış hızı yükseldi. 2023 yılında e-ticaret sektöründe kredi kartıyla yapılan harcama hacmi 2 trilyon 61 milyar TL’ye ulaştı ve bu rakamın toplam kartlı harcamalar içindeki ağırlığı %31’e yaklaştı.

Market alışverişini kredi kartı ile yaptık

2023 yılında kredi kartlarının en fazla kullanıldığı kategori %24 ile market oldu. Bunu %9 ile elektrik-elektronik eşya/ bilgisayar ve %7’şer payla giyim, yapı malzemeleri ve akaryakıt kategorisi takip etti. Kartlı harcamalardaki en düşük artış ise %70 ile akaryakıt sektöründe görüldü.

10 kartlı işlemin 6’sı temassız

2022’de 4 milyar olan temassız işlem adedi, 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 5,5 milyar adede ulaşarak son 1 yılda %39 daha artış gösterdi. Diğer taraftan 2023 yılında kartla yapılan yüz yüze işlemler içindeki temassız işlemlerin payı da ortalama %63’e ulaştı, diğer bir ifadeyle her 10 kartlı işlemin 6’dan fazlası temassız gerçekleşir hâle geldi.