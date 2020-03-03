Kartaloğlu: 134 bin üyeli ailemiz ülkemize değer yaratmayı sürdürecek

03 Mart 2020

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için özel bir yazı kaleme aldı. İşte Kartaloğlu'nun yazısı:



"Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor.



TÜRMOB olarak muhasebe haftasını mesleğimize sahip çıktığımız bir platform olarak görüyoruz. Yalnızca gelenek oluşturmuş bir haftanın kutlanması amacıyla hareket etmiyoruz. Toplumun vergi bilincini artırma, ülkemiz adına daha fazla değer yaratma, meslek erbabımıza ve paydaşlarımıza yönelik gelişimi üst seviyelere çıkarma gayretlerimiz için de bu ve benzeri özel günlerin anlamı büyük.

13 Haziran 1989'da yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasası’na istinaden ülke genelinde 116 bini aşan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyer faaliyet gösteriyor. 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet üretiyor.

Bu güçlü yapı, Türkiye’nin en güçlü katalizör örgütlenmesidir. Ülkemiz bir vücut ise meslek erbabımız, bu oluşumun en küçük birime kadar hizmet götüren damarlarıdır.

Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Etmeyi de sürdüreceğiz. Verdiğimiz hizmetlerle üreten bir Türkiye için çalışıyoruz. Ekonominin kaydını tutan, mali danışmanlık yürüten yapımız ile ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mesleğimizin çözüm bekleyen önemli sorunları bulunmaktadır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Mesleğimiz, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. TÜRMOB muhasebe mesleğinin yapılabilir olmasını ve bundan tüm kesimlerin katma değer elde etmesini talep etmektedir.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Bu doğrultuda üyelerimize ve bizi izleyen kamuoyuna önemli gördüğümüz bir işbirliğimizi de aktarmak istedik. Bizim için de anlamı büyük olan içinde bulunduğumuz haftada 40’ıncı yılını kutlayan DÜNYA Gazetesi’ni yakından tanıyorsunuz. İş yaşamının bağımsız ekonomi gazetesi, çalışanlarının ön plana çıktığı yeni modeli ile hizmet üretmeye devam ediyor.

TÜRMOB olarak periyodik olarak sizlere DÜNYA’dan sesleniyor olacağız. İlk yayınımız elinizde. Bu sayfada yalnızca hizmetlerimizden bahsedeceğimiz düşünülmesin. İş yaşamını ilgilendiren hemen hemen her konu, yayın gündemimizi oluşturacak. Bu noktada da birlikte üretecek, birlikte öğreneceğiz. Bize sayfalarını açan DÜNYA yönetimine de bu noktada sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."

Acımız büyük, ülkemizin başı sağolsun



Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yurt içinde olduğu kadar belki da daha çok yurt dışında çok yoğun gündemlerimiz var. Geçen Perşembe günü İdlib’ten gelen şehit haberleri ile ülke olarak derin bir üzüntü yaşadık. Evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum.



Türkiyemizin başı sağolsun. Camiamız olarak parçası olmaktan daimi gurur duyduğumuz büyük Türkiye Ailesi’nde, şahsım, TÜRMOB yönetim kurulum ve temsil ettiğimiz tüm üyelerimiz adına üzerimize düşen her görevi yerine getirmek için hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.