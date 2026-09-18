Kartla yapılan ödemeler 3 trilyon liraya dayandı

Kredi kartları, banka kartla­rı ve ön ödemeli kartlarla ağus­tosta yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 39 artarak 2 trilyon 990,4 milyar lira oldu. Bu ödeme­lerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartları, 445,9 milyar lira­sı banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Aynı dönemde ödeme tutarı kre­di kartlarında ve banka kartların­da yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak yaklaşık 2 milya­ra yükseldi. Bunun 1 milyar 169,5 milyonunu kredi kartları, 789,1 milyonunu banka kartları, 33,2 milyonunu ise ön ödemeli kart­lar oluşturdu. Ağustosta inter­netten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 41 arta­rak 923,9 milyar liraya ulaştı. İn­ternetten yapılan kartlı ödemele­rin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu. Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 13 artarak 255,8 milyona yükseldi. Bu dönemde kartlarla yapılan te­massız ödeme sayısı yüzde 9 ar­tarak 1 milyar 335,7 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 42 artarak 1 tril­yon 39,9 milyar liraya yükseldi.