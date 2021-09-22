Kartları yüz yüze eğitim için harcadık

Ağustos ayında kartlı harcamaların yıllık artışları yüksek seyrini korurken, yüz yüze eğitim hazırlıkları bu ayın ana harcama kalemlerini belirledi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kartlı Harcamalar Bülteni'nin 26'ıncı sayısında yer alan bilgilere göre, ağustos ayında kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 2, işlem adedi olarak ise sınırlı seviyede (yüzde 0,4) arttı. 26 harcama grubundan 16’sında aylık bazda yükseliş kaydedildi.

Eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri en fazla artan harcama grubu olurken, kuyumcular, doğrudan pazarlama, hizmet sektörleri, sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik ve müteahhit işleri harcamaları da 10 puanın üzerinde artış gösterdi. Yüz yüze eğitim hazırlıkları nedeniyle yüksek oranda artan eğitim ve kırtasiye harcamaları ağustos ayındaki ana gider kalemini oluşturdu.

Yıllık artışta tatil ve düğün etkisi

Kartlı harcamalar ağustos ayında yıllık bazda yüzde 56 artış kaydederken, Mart 2021’den itibaren gözlenen yüksek artış eğilimini sürdürdü. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlendi.

Söz konusu artışların seyahat ile ilgili kalemler ve kuyum sektöründe yoğunlaşması, ağustos ayında gerçekleşen yaz tatili ve düğün aktivitelerinin bir önceki yıla kıyasla çok daha yoğun olduğunu düşündürmektedir.

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı ise yüzde 32 olarak gerçekleşti. Salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler ağustos ayında da yüksek oranda arttı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 66’ya, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 72’ye ulaştı.