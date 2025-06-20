Kartlarla yapılan ödeme tutarı mayısta yüzde 57 arttı

BKM tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında 1,99 trilyon TL tutarında 1,79 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşirken, internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 büyüme ile 617,0 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyon adet oldu.

Toplam kart sayısında yüzde 10 artış

2024 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 11’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 450,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 698 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 275,7 milyar TL’sinde banka kartları, 19,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 58, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -17 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,79 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1 milyar 21 milyon 800 bin milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 692,5 milyon adedinde banka kartları, 77,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -34 oldu.