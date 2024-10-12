Kartlı alışverişlerin komisyonu esnafı yaktı! TESK Başkanı Palandöken'den acil çözüm çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde uygulanan yüksek komisyon oranlarının esnafı ciddi şekilde zarara uğrattığını vurguladı. Son dönemde kart kullanım oranının yüzde 85’e ulaştığını belirten Palandöken, esnafın bu durumdan büyük ölçüde olumsuz etkilendiğini söyledi.

Palandöken, “Nakit para neredeyse esnafın eline değmeden kartlı ödemelerle işlem görüyor. Ancak kredi kartı komisyonları çok yüksek. Esnafın elde ettiği kazancın büyük bir kısmı, komisyon olarak bankalara gidiyor. Örneğin, esnafın kazancı yüzde 3 seviyesinde kalırken bankaların aldığı komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Üstüne bir de işletme ücreti, POS cihazı ücreti gibi maliyetler eklendiğinde bazı ürünlerde esnaf neredeyse zarar ediyor” dedi.

Palandöken, bu duruma karşı, bankalar ve kamu bankalarının öncülük ederek kredi kartı faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

"Esnaf da vatandaş da mağdur"

Esnafın yüksek pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu konuda Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına taleplerini ilettiklerini belirtti.

Palandöken, “Komisyon oranları yüzde 2 ila 2.5 arasında açıklansa da, kesilen oranlar yüzde 4'ü buluyor. Bu, esnafın cebine bir şey bırakmıyor. Öte yandan, kartını ödemekte zorlanan vatandaşlar da mağdur. Hem insanlar kredi kartlarını ödeyememekten hem de esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı kullanımı modern bir ödeme aracı olsa da, bu sistemin düzgün işlemesi için komisyon oranlarının düşürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Orta yol bulunmalı"

Eskiden veresiye defterlerinin kullanıldığını ve bu sistemin mağduriyet yaratmadığını hatırlatan Palandöken, günümüzde kredi kartı kullanımının artmasına rağmen yüksek komisyon oranları ve faizlerin esnafı zorladığını dile getirdi.

Bankaların araya girmesiyle ödeme zamanlarının sıkı takibe alındığını belirten Palandöken, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların faiz oranları yüzünden zor durumda kaldığını ifade etti. TESK Başkanı, çözüm için BDDK'ya başvurduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını da ekledi.