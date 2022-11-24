Kartlı ödemeler ekimde yüzde 129 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 96,8 milyon adet kredi kartı, 166,7 milyon adet banka kartı ve 68,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Ekim 2021'e göre kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış kaydedildi. Toplam kart sayısı da 332,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile geçen ay yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 377,4 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 298 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 72,5 milyar TL'sinde banka kartları, 6,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 123, banka kartı ile ödemelerde yüzde 158 oldu. Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 118 olarak gerçekleşti.

Her 3 kartlı ödemeden 2'si temassız olarak yapıldı

İş yeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ekim ayı itibarıyla 8,9 milyona ulaştı. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 97,8 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 33'e ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Ekim ayında temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 67 artarak 649 milyon adede ulaştı. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 69'unu, yani her 3 kartlı ödemeden 2'si temassız olarak yapıldı. Günlük temassız ödeme adedi de 20 milyon adedi geçti.