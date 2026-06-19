Kartlı ödemeler mayısta 2,6 trilyon lirayı aştı

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 633,6 milyar liraya yükseldi.

Toplam kart sayısı 464,7 milyona çıktı

Verilere göre mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon oldu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 2 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 3 artışla 464,7 milyona ulaştı.

Kredi kartlarıyla 2,2 trilyon liralık ödeme yapıldı

Mayısta kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 32 artarak 2 trilyon 633,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Bu tutarın 2 trilyon 212,9 milyar lirası kredi kartlarıyla, 412,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 30, banka kartlarında yüzde 50 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 59 düşüş yaşandı.

Kartlı ödeme sayısı 1,9 milyara yükseldi

Kartlarla yapılan ödeme adedi de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 1,9 milyara çıktı.

Bu ödemelerin 1 milyar 114,3 milyonu kredi kartlarıyla, 775,5 milyonu banka kartlarıyla, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetleri kredi kartlarında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 12 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 55 azaldı.

İnternetten kartlı ödemeler 740,4 milyar liraya ulaştı

Mayıs ayında internetten yapılan kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 740,4 milyar liraya yükseldi.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı tutar bazında yüzde 28 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme adedi yüzde 2 artarak 254,6 milyona çıktı. İnternetten yapılan ödemelerin toplam içindeki payı adet bazında yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Mağaza içi her 5 ödemeden 4'ü temassız

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 8 artarak 1 milyar 298,1 milyona ulaştı.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 50 artışla 961,8 milyar liraya çıktı.

Mayıs ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.