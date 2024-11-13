Kartlı ödemeler üç ayda yüzde 20 geriledi

Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların sektörel dağılımları incelendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı ekim ayında 1 trilyon 254 milyar 972,3 milyon lira oldu.

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörel dağılımlarında, en fazla harcamanın 227 milyar 566,2 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldığı görüldü. İkinci sırada, 94 milyar 852,7 milyon lirayla diğer kategorisi yer alırken, onu 89 milyar 385,6 milyon liralık tutarla çeşitli gıda takip etti.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla giyim ve aksesuar kategorisinde 89 milyar 256,1 milyon lira, hizmet sektörleri kategorisinde ise 84 milyar 46,3 milyon liralık ödeme yapıldı.

Yemeğe 76 milyar lira

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yemek kategorisinde 76 milyar 832,7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik, elektronik eşyalara 65 milyar 248,2 milyon lira, yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamalarına 52 milyar 899,2 milyon lira ödeme gerçekleşti.

Yapılan ödeme ekim ayında araç kiralama-satış, servis ve yedek parçasına 52 milyar 196,9 milyon lira, kamu/vergi ödemelerine 50 milyar 854 milyon lira, sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetiğe 45 milyar 528,7 milyon lira oldu.

Aynı dönemde sigorta alanına 43 milyar 659,5 milyon lira ödeme yapılırken, mobilya ve dekorasyona 35 milyar 101,1 milyon lira, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerine 28 milyar 918,1 milyon lira ve seyahat acenteleri-taşımacılık kategorisine 25 milyar 838,1 milyon liralık ödeme banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, kuyumcularda 25 milyar 44,4 milyon lira, hava yolları işlemlerinde 23 milyar 415,5 milyon lira ve müteahhit işlerinde 20 milyar 295,4 milyon liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.

Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarlarında, sırasıyla konaklama 18 milyar 291,5 milyon lira, telekomünikasyon ödemeleri 13 milyar 399,5 milyon lira, bireysel emeklilik ödemeleri 6 milyar 574,5 milyon lira, araba kiralama ödemeleri 4 milyar 506,6 milyon lira, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 3 milyar 579,3 milyon lira ve doğrudan pazarlama ödemeleri 1 milyar 544,4 milyon lira oldu.

Ödemelerin üçte biri internetten

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 346 milyar 361,5 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 28 olarak hesaplandı.

Ekim ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 58 milyar 94,3 milyon lira, gümrük vergisi ödemeleri de 1 milyar 313,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ağustostan bu yana harcamalar yüzde 20 azaldı

Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ağustos ayından itibaren azalış görüldü. Söz konusu ayda 1 trilyon 565 milyar 205,8 milyon liralık harcama yapılırken, eylül ayında 1 trilyon 283 milyar 889 milyon liralık işlem tutarı gerçekleşti. Ekim ayında da banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 1 trilyon 254 milyar 972,3 milyon lira oldu.

Buna göre banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ekimde ağustos ayına göre yüzde 20 azalış gösterdiği hesaplandı.

Bu dönemde en fazla azalış, yüzde 52 ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde yaşanırken, bu alanı yüzde 50 düşüşle konaklama izledi. Harcamalarda en fazla düşüş görülen üçüncü sektör de yüzde 39 ile seyahat acenteleri kategorisi oldu.