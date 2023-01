Karton ambalajcılar bu yıl ABD pazarına odaklanacak

Takip Et

Geçtiğimiz yılı üretim ve ihracatta yüzde 38’lere ulaşan artışla kapatan kağıt karton ambalaj sektörü, 2023 rotasını uluslararası alanda en büyük pazar konumundaki ABD’ye çevirdi. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ürün veren sektör, 100 milyar doları bulan ABD pazarından pay almak istiyor.

ABD’yi en büyük ithalatçı olarak değerlendiren Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Bu pazardan yüzde 1 bile pay alsak büyük bir hacim olur. Önümüzdeki haftalarda ABD pazarına yönelik çalışmalarımız hızlanacak. Bu yıl ABD’ye odaklanacağız” dedi. ABD'nin Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden karton ambalaj alımını düşürmesi üzerine harekete geçtiklerini belirten Duran, geliştirdikleri UR-GE projesi kapsamında 20 üretici firma ile ABD pazarına açılacaklarını, 5 yıl içerisinde de 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sektörün dış pazarlardaki etkisini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Duran, “Şu an tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de talepler düşük seyrediyor. Yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi olayların yanı sıra yakın zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile geliştirilen pozitif ilişkiler de sektörümüze olumlu yansıyor. Bu ülkelerden gelen yoğun talepler var, üreticilerimiz onları en hızlı şekilde karşılamaya gayret ediyor” dedi. 2023’ün dünya ticareti için zorlu geçeceğine işaret eden Duran, “Atılan her adımda dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle resesyonun doğuracağı sonuçlara nitelikli çözümler üreterek sektörün zarar görmesinin önüne geçmek gerekiyor. Bizim zorluklarla mücadele etmeye alışkın bir yapımız var o sebeple bu dönemi en az sıkıntıyla atlatacağımızı düşünüyoruz. Şu an en önemli hedefimiz pazarlarımızı kontrollü bir şekilde büyütüp yerimizi sağlamlaştırarak 2023’ü başarılı bir şekilde tamamlamak” diye konuştu.

“Üretimde Avrupa’yı daha yukarı taşıyoruz”

Türkiye’nin yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesiyle üretimde önemli bir noktada olduğunu dile getiren Duran, son 10 yıldır Avrupa’da sektörü Polonya ve Türkiye’nin yukarılara taşıdığını söyledi. Gelecek 10 yılda Türkiye’nin rolünün daha da artacağına vurgu yapan Duran, şunları söyledi: “Avrupa’nın en önemli karton ambalaj üreticileri arasında yer alan Türkiye karton ambalaj sektörü, yaptığı yatırımlarla global ölçekte etkinliğini artırıyor. Dünyada yaklaşık 330 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan kağıt karton ambalaj sektörü, 2024 yılına kadar 1 trilyon doları geçecek olan küresel ambalaj pazarındaki payını yüzde 35’e çıkararak 365 milyar dolarlık bir büyüklüğe dönüşecek. Türkiye kağıt karton ambalaj sektörü de global pazarın büyümesinden önemli bir pay almayı ve ihracat pazarları ile büyümesini sürdürülebilir kılmaya devam ediyor.” 2022’de kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün yüzde 33 artışla 3.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Duran, kağıt karton ambalaj ihracatının ise yüzde 14.3 artışla 1.2 milyar dolar olduğunu belirtti. Duran, “Karton ambalaj sektörü ise 2022 yılında ihracatını yüzde 38 artırarak 250 milyon dolara çıkardı. Yakaladığı üretim gücü ile 2023’te de ihracat başarısını yeni pazar, sürdürülebilir çözümler ve tasarım ile sürdürmeyi planlıyor” dedi.

“Z kuşağı çevrede hassas”

Tüketicilerin çevreyi ve doğayı koruyan yapıda ürün taleplerine karşı, dünyada karton ambalajın döngüsel ekonomiye uygun, çevreci ve doğada çok çabuk çözünebilen yapısıyla avantajlı bir yapı sunduğunu bildiren Alican Duran, “Özellikle Z kuşağı çevre ve sürdürülebilirlik konusunda çok hassas. Karton ambalaj sanayisi olarak çağın gerekliliklerine hızla adapte olan ve çözümler geliştiren bir yapımız var. Bizim ürünlerimiz yapı itibarıyla zaten çevreci ancak karton ambalajın yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması için de Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sektörde büyük bir yatırım

Türkiye kağıt karton ambalaj sanayiinde büyük bir yatırım hazırlığı olduğunu duyuran Alican Duran, “Yüzde 100 selülozdan yapılan karton ambalaj fabrikası için kolları sıvadık. 500 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek bu tesisle 450 milyon dolarlık ithalat önlenecek, ibre ihracata dönecek. Yatırım konusunda görüşmelerimiz sürüyor. 24 ay gibi bir sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz” dedi. Duran, tesisin faaliyete geçmesiyle üretim kapasitesinin yüzde 25 artacağına işaret etti.