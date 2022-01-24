Kartonsan ve Ege Endüstri üretime ara verdi

Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış Perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

Kartonsan KAP'a yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığını belirterek, "Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21.01.2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir" dedi.

Ege Endüstri, serbest bölgede üretimi durdurdu

Ege Endüstri ise KAP'a yaptığı açıklamada, Ege Serbest Bölge'de 25-27 Ocak arasında 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağını yönünde bildirim aldıklarını belirterek, "Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır" dedi.

Pınarbaşı fabrikası için ise şu anda elektrik kesintisine yönelik şirkete tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi bulunmadığını belirten Ege Endüstri, "Şirketimize tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi olmamakla birlikte, sözlü olarak, geçen haftalardaki tüketim ortalamasına göre yaklaşık % 15 oranında elektrik tüketimini azaltmamız beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Kartonsan hisseleri saat 1206'da %2.1 düşüşle 50.95 liradan, Ege Endüstri hisseleri %1.15 kayıpla 1705.5 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.5 ekside.