Kartta 100 binlerce borçluya yapılandırma için yarın son gün

Hamide HANGÜL

BDDK verile­rinden yapılan belirlemelere gö­re, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 496 milyar TL olurken, bu borcun 914.6 milyar TL’sini tak­sitli borçlar oluşturdu. Risk Mer­kezi verilerine göre ise bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı, bu yıl ocak-a­ğustos döneminde 1 milyon 142 bin 390 kişi. Borçlu kişi ve borç tutarlarının armasıyla birlikte kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı tanındı.

Son başvuru 10 Ekim

Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borçlarına ye­niden yapılandırma imkanı ge­tirdi. Buna göre borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında be­lirlenen aylık taksit tutarları, il­gili ayın asgari ödeme tu­tarına ekle­necek.

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenme­den, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırıla­mayacak. Yeniden yapılandır­ma tutarının kredi kartı limitini aşması du­rumun­da, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeme­si kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuri­yet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlem­lerinde uygulanacak azami fa­iz oranını yüzde 3,11 olarak be­lirledi. Buna göre, bireysel kredi kartları veya daha önce yapılan­dırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.