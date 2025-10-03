Kasalar dolusu istavrit ve lüfere el konuldu

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'de balıkçılar denize açılırken Düzce Akçakoca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

Para cezası kesildi

Avdan dönen balıkçı tekelerinde yapılan kontrollerde avlanması için yasal boy sınırı olan 20 santimetre altındaki lüfer balıkları ile 13 santimetre altındaki istavrit balıklarına el konuldu. Ayrıca balıkçılara ise idari para cezası uygulandı.

Denizlerde balık popülasyonunun korunması ve balık nüfusunun sağlıklı bir şekilde artması için yapılan uygulamaların artarak devam edeceği, balıkçıların yasal şartlara uyarak avlanmaları istendi.