Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok

11 Mart 2020

ANKARA



TBMM’de koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlık olarak hem gençlik çalışmaları hem sportif çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olduklarını belirterek, Bakanlık yurtlarından 700 bine yakın öğrencinin kaldığını söyledi.



Kasapoğlu, “Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması, önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle yönetici arkadaşlarımıza hem önleyici tedbirler hem bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada odaların, yurtların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi ve temizlik noktasında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu” dedi.



Kasapoğlu, gerek Türkiye’de gerek uluslararası federasyonlarla olan çalışmalar sonucunda mart ve nisan aylarında bu faaliyetlerden kota müsabakalarına yönelik olmayanların pek çoğunun ertelendiğini belirterek, 80'den fazla yurtiçi ve yurtdışı müsabakanın ertelendiğini açıkladı. Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi konuların şu an gündemlerinde olmadığını belirterek, “ Medipol Başakşehir’in Kopenhag maçı var. Hafta sonu maçlar olacak, bunlar planlandığı gibi devam edecek. Anbean Sağlık Bakanlığımız ile koordinasyonumuz, federasyonlarımızla, uluslararası camiayla olan irtibat noktasında bilgileri güncellemeye devam edeceğiz” dedi.