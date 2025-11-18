Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satan esnaf protesto edildi
Balıkesir'de balıkçılar, tezgâhlardaki yüksek fiyatları protesto etmek için vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
Balıkesir Erdek’te balıkçılar, hamsi kasasının 200-300 TL’ye satılmasına rağmen Bandırma tezgâhlarında kilosunun 200 TL’ye kadar çıkmasını protesto etti. “Halk ucuz balık yesin” diyerek ücretsiz hamsi dağıtan balıkçılar, fiyatların tüketiciyi zorladığını belirtti.
Bandırma’da kilosu 200 TL olan hamsinin Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da 80 TL’ye satılması vatandaşların tepkisini artırdı. Halk, fiyatlardaki uçurumun denetlenmesini istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA