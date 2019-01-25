25 Ocak 2019

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta başlayan 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bugün sona erecek.

Zirvenin dünkü oturum ve toplantılarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Lagarde: Çin'de yavaşlama tehlikeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Çin'in ekonomik büyümesinde görülen yavaşlama hızının artarak sürmesi durumunda, küresel ekonominin istikrarına zarar verebileceği uyarısı yaptı. Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın normal olduğunu ve Çinli yetkililerce kontrol altında tutulduğunu düşündüğünü söyleyen Lagarde, "Yavaşlama hızı artarsa, hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda sistemli bir şekilde zarara yol açacaktır" dedi.

AB: Oto vergisine karşılık veririz

Avrupa Birliği (AB) Ticaret Yetkilisi Cecilia Malmstrom, ABD'nin AB'den gelen arabalara ek gümrük vergisi uygulayacağı iddialarının gerçekleşmeyeceğini, fakat söz konusu vergilerin uygulamaya konulması durumunda Brüksel'in gereken karşılığı vereceğini söyledi. Malstrom, hem AB hem de ABD'deki araba endüstrilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koymayı düşündüğü vergilere karşı olduğunun altını çizdi.

62 milyar dolarlık elektronik atık üretiyoruz

WEF ve BM E-Atık Koalisyonu tarafından hazırlanan "Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon" raporuna göre, dünyada her yıl 62 milyar dolar değerinde elektronik atık üretiliyor. Raporda, dünyada her yıl üretilen elektronik atık miktarının 50 milyon ton olduğu, bu rakamın 2050'de 120 milyon tona yükselmesinin beklendiği kaydedildi. 62 milyar dolarlık atık üretimi, üretilen toplam gümüş madeninin yıllık değerinin 3 katından fazla.

"Kaşıkçı'yı bırakın, ticarete bakalım" mesajı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yarattığı tepkiye rağmen Suudi Arabistan Davos'a güçlü bir heyet göndererek, dev şirketlerinin yöneticilerini uluslararası muhataplarıyla buluşturdu. "Suudi Arabistan'ın Bir Sonraki Adımı" temalı oturumda maliye ve ekonomi bakanlarının Fransız petrol devi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne ve Morgan Stanley başkanı James Gorman ile yanyana oturduğu dikkat çekti. İsviçre, petrol zengini krallık ile güçlü ilişkiler istediklerini söyledi.