Kasım ayı çelik üretim verileri açıklandı: Türkiye verilerinde artış

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), küresel ham çelik üretimine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre dünya ham çelik üretimi, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düşüşle 140,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise küresel üretim yüzde 2 azalarak 1,66 milyar ton seviyesinde kaydedildi.

Asya’da sert düşüş, Hindistan pozitif ayrıştı

Kasım ayında Asya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 7,1 gerileyerek 99,9 milyon ton oldu. Bölgenin en büyük üreticisi Çin, üretimini yüzde 10,9 düşüşle 69,9 milyon tona indirirken; Japonya’da üretim yüzde 1,6 azalarak 6,8 milyon tona geriledi. Buna karşın Hindistan, yüzde 10,8 artışla 13,7 milyon ton üretimle dikkat çekti. Güney Kore’de ise üretim yüzde 4,8 düşüşle 5 milyon ton olarak kaydedildi.

Avrupa’da zayıf görünüm

AB-27 ülkeleri, Kasım ayında ham çelik üretimini yüzde 3,5 azaltarak 10,2 milyon tona düşürdü. Almanya’nın üretimi de aynı dönemde yüzde 2,6 gerileyerek 2,8 milyon ton oldu.

Türkiye üretimde artış gösterdi

Türkiye, Kasım ayında yıllık yüzde 10 artışla 3,3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek küresel eğilimin aksine pozitif ayrıştı.

BDT’de gerileme, Amerika kıtasında artış

BDT bölgesinde toplam üretim yüzde 3,9 düşüşle 6,3 milyon ton olurken, Rusya’nın tahmini üretimi yüzde 6,6 azalarak 5,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Kuzey Amerika’da üretim yüzde 5,4 artışla 9 milyon tona yükseldi; ABD’de ham çelik üretimi yüzde 8,5 artışla 6,8 milyon ton oldu.

Güney Amerika’da üretim yüzde 2,4 artışla 3,5 milyon tona çıkarken, Brezilya yüzde 0,7 artışla 2,8 milyon ton üretim bildirdi.

Afrika ve Orta Doğu yükseldi

Kasım ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yüzde 7,4 artışla 2 milyon tona ulaştı. Orta Doğu ise yüzde 8,2 artışla 5,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.