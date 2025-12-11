Kasım ayı e-ticarette rekorlarla tamamlandı: Sepetlerde ürün sayısı yüzde 88 arttı, mobil sipariş oranı yüzde 79’a çıktı

Türkiye’de e-ticaretin en yoğun dönemi olan kasım ayı, bu yıl hem satış hacminde hem de tüketici davranışlarında tarihi bir dönüşüme işaret eden sonuçlarla kapandı.

ideasoft platform verilerine göre, yalnızca indirim kampanyalarının gücü artmadı; tüketicinin alışveriş yapma biçimi de belirgin şekilde değişti.

Kasım ayında satılan toplam ürün adedi geçen yıla göre yüzde 82 arttı. Tüketicilerin alışveriş başına sepete eklediği ortalama ürün sayısı ise 14,5’ten 28’e çıkarak yüzde 88 büyüdü. Sepetlerin parasal değeri 5.499 TL ortalamayla yıllık bazda yüzde 30,3 yükseldi.

Veriler, tüketicilerin indirim dönemlerini artık daha planlı, karşılaştırmalı ve stratejik bir alışveriş süreci olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Kasım öncesi dönemlerde sepete ürün ekleme, favorilere kaydetme ve fiyat takibi oranlarında da dikkat çekici artış görüldü.

Elektronik açık ara lider

Kasım ayında en fazla talep gören kategori yüzde 49 pay ile elektronik oldu. Dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik ilgi, Hırdavat & Yapı Market ve Mobilya kategorilerindeki çift haneli artışlarla da doğrulandı. Gıda kategorisindeki büyüme, temel ihtiyaç alışverişinin de Kasım kampanyalarından giderek daha fazla pay aldığını ortaya koydu.

11.11 trafiğin zirve yaptığı gün oldu

Kullanıcı davranışlarındaki dönüşüm mobil tarafa da güçlü şekilde yansıdı. Siparişlerin yüzde 79’u mobil cihazlardan verildi; böylece mobil kullanım masaüstünün iki katını aştı. En yoğun alışveriş günü 11 Kasım (11.11) olurken, trafik zirvesi 22.00 saatinde gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir, kasım ayının hacim lideri illeri oldu.

“Tüketici siparişte daha yüksek değer yaratmaya yöneliyor”

ideasoft CEO’su Sinan Akdal, sepetlerdeki ürün sayısındaki güçlü artışın hem tüketici davranışındaki dönüşümün hem de işletmelerin kampanya stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirtti.