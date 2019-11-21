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Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, kasım ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı ve 59,9 oldu.

Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 olarak gerçekleşti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında %6,1 oranında artarak 79,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında %6,9 oranında artarak 78,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,8 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında %3,6 oranında artarak 58,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında %0,5 oranında artarak 23 oldu.

Tüketici Güven Endeksi

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