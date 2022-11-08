Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, bu doğrultuda, kasım ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.