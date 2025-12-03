Emekli zammı ne kadar olacak? 2026 emekli maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı nedir?

Emeklilerin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışında. TÜİK verilerine göre Kasım 2025’te enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında kaldı. Böylece beş aylık kümülatif artış yüzde 11,12’ye ulaştı.

Emekli maaşına yüzde 11,12 zam!

Aralık enflasyonu ne olursa olsun emeklinin en az yüzde 11,12 oranında zam alması böylelikle kesinleşti. Şu anda en düşük emekli aylığı 16.881 TL olurken milyonlarca vatandaş yeni enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşını sorgulamaya başladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

16.881 TL maaş alan emekli en az TL, 18.755

19.670 TL maaş alan TL, 21.858

23.400 TL maaş alan ise 25.999 civarında maaş alacak.

Kasım 2025 enflasyonu ne kadar oldu?

TÜİK'in kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 , yıllık yüzde 31,07 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahminlerine eklemişti. Böylelikle kasım ayı enflasyonu beklentilerin altında geldi.

Ekimde TÜİK enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak duyurmuştu.

Seyyanen zam gelecek mi?

Gelen kulis bilgilerine göre, hükümetin "refah payı" veya "seyyanen zam" konusunda şu an için herhangi bir hazırlığı yok.