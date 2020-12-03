Kasım enflasyonu faiz artışı getirebilir

Enflasyonun kasım ayında beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki PPK toplantısında politika faizini artıracağı görüşü güçleniyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerinde, 150-200 baz puanlık faiz artışı gelebileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Kasımda TÜFE %2,30 arttı, yıllık enflasyon 2,14 puan yükselerek %14,03 oldu. Enflasyon, yıllık bazda 15 ayın, aylık bazda 25 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, son Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklarda, kasım ayına ilişkin verilerin, enflasyonda döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret ettiğini, fakat para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağını belirtmişti. Ekonomistler, bu açıklamayı TCMB'nin enflasyonda kasımda yaşanacak yükselişe 'geçici' olarak bakması nedeniyle bir politika tepkisi vermeyebileceği yönünde değerlendirmişti. Ancak enflasyondaki gerçekleşmenin kasımda tahminlerin çok ötesinde olması sonrası beklentiler daha net şekilde faiz artışına doğru evrilmeye başladı.

Prof. Dr. Burak Arzova: 150-200 baz puan faiz artışı daha gerekli

Politika faizinde 475 baz puanlık artışın Türkiye'nin risk primi de düşüldükten sonra yatırımcıya makul kar bırakan bir artış olmadığını ifade eden Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, "Şimdi enflasyonun geldiği seviye dikkate alındığında hem enflasyonla kararlılıkla mücadele etmek hem de makul bir karı yatırımcıya verebilmek açısından 150-200 baz puan bir faiz artışının daha gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi. Enflasyonla kararlılıkla mücadele edildiğine ikna olunduğu takdirde kurun da aşağıya yönlü hareketlerinin görüleceğine dikkati çeken Arzova, "Gelecek yıl mayıs sonrası aşının da etkisiyle ekonomiler açılmaya başlayınca belki bu kez faiz indirim sürecini de tekrardan konuşabiliriz. Ama yarını kurtarmak adına bugünden gerekeni yapmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Haluk Bürümcekçi: Kurda baskı sürerse, ılımlı da olsa faiz artışı gelebilir

Ekonomist Haluk Bürümcekçi de reel faiz yetersiz algılamasının güçlenmesinin TCMB’yi ilave faiz artışına zorlayabileceği görüşünde. Kasım ayı PPK kararı sonrası reel politika faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyona göre yüzde 2,8 ve yüzde 3,8 seviyesine yükselerek benzer gelişmekte olan ülkeler için ortalama yüzde 0,5 civarı olan reel faizin 2-3 puan civarı üzerine çıktığını ve TL'de değer kaybı baskısını azaltmaya yardımcı olduğunu hatırlatan Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Ancak kasım ayındaki enflasyon yükselişi enflasyon beklentilerini de olumsuz etkileyeceğinden reel faizin yetersiz olduğu algılamasını da güçlendirebilir. Son PPK'da faizlerde ileride atılacak adımlara ilişkin net bir sinyal verilmezken, mevcut sıkılığın enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar korunacağı mesajı, enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyon beklentileri, TL'nin seyri ve risk primine ilişkin gelişmelerin yeni kararlar için belirleyici olacağını düşündürmüştü. Kurlarda baskının 24 Aralık'taki toplantıya kadar devam etmesi durumunda daha ılımlı da olsa faiz artışına devam edilebilir."

Enver Erkan: 150 baz puan civarlarında olabilir

Ekonomist Enver Erkan ise reel faiz pozisyonunu kuvvetlendirmek, TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olmak ve bozulan enflasyon görüntüsünü kontrol altına almak için 24 Aralık'taki PPK'da bir faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını aktardı. Erkan, “Eğer cari enflasyona göre reel faiz %2'nin üzerinde tutulmak isteniyorsa, bu faiz artırımı 150 baz puan civarlarında olabilir” dedi. (AA -Reuters)