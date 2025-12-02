Kasım indirimleri 40 bini aşkın şikayete yol açtı: En çok pazaryerleri ve kargo süreçleri şikâyet edildi

Kasım ayı boyunca süren indirim kampanyaları, alışveriş hacmindeki artışa paralel olarak tüketici şikayetlerini de sert şekilde yükseltti. Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, kasım döneminde e-ticaret ve kargo süreçlerine ilişkin toplam 40 bini aşkın şikayet kaydedildi.

E-ticaret kategorisinde 28 bin 864 şikayet bildirilirken, pazaryeri platformları bir önceki aya göre yüzde 18 artış göstererek 9 bin 602 şikayete ulaştı. Pazaryerlerini, yüzde 20 artışla marka web siteleri ve e-satış kanalları izledi.

Veriler, yalnızca büyük platformların değil; bilgisayar oyunu ve sanal ürün siteleri, ayakkabı-terlik satış sayfaları, tesettür giyim markaları ile çanta ve aksesuar sitelerinde de şikayet yoğunluğunun arttığını ortaya koydu.

En çok şikayet: İade, ödeme ve kalite sorunları

Tüketicilerin en sık bildirdiği sorunlar arasında:

* İade ve değişim süreçlerindeki aksaklıklar,

* Ödeme ve fiyatlandırma uyuşmazlıkları,

* Yanıltıcı veya düşük kaliteli ürün gönderimleri,

* Teslimat gecikmeleri yer aldı.

Müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ise memnuniyetsizliği artıran başlıca unsurlar arasında.

Kargo şikayetleri 12 bini aştı

Kargo firmalarına yönelik şikayetler de bir önceki aya göre yüzde 6 artarak 12 bin 108’e çıktı. Geciken teslimatlar, kaybolan gönderiler, eksik-yanlış ürün teslimleri ile “adres bulunamadı” gerekçesiyle tamamlanamayan teslimatlar öne çıkan başlıklar oldu. Kargo hasarları ve tazmin süreçlerindeki gecikmeler de yoğun şikayet alan konular arasında yer aldı.

Pazaryerlerinde en büyük sorun: Kusurlu ürün ve iade gecikmeleri

Pazaryerleri özelinde özellikle:

* Yanlış veya kusurlu ürün gönderimleri,

* İade süreçlerinin gecikmesi,

* Yetersiz müşteri desteği,

* Geciken para iadeleri,

* Faturasız satış bildirimleri dikkat çekti.