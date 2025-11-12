Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat: Dolandırıcıların yöntemi belli oldu!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son dönemde Kasım ayı ile birlikte artan indirim kampanyalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, “Dönem dönem tüketicilerimizi mantıksız bir şekilde çılgınca bir alışverişe yönlendirmek adına birtakım kampanyalar yapılıyor. Bizim için asıl olan ihtiyacımız olan ürünü almak. Bir ürünü indirime girdi diye almak şapşallıktır” ifadelerini kullandı.

"Karşımızda güçlü bir sistem var"

'Kapitalist sistemin' insanları gereksiz tüketime sürüklediğini vurgulayan Şahin, "Bize ihtiyacımız olmayan bir ürünü alma becerisi gösteren kapitalist sistemi de tebrik etmek lazım. Karşımızda güçlü bir sistem var. Bu sisteme karşı akıllı davranmalıyız" dedi.

"Firmalar indirim günlerinde kazanç sağlıyorlar"

Vatandaşlara bilinçli alışveriş çağrısı yapan Şahin, “İndirim yapan firmaların kendi sitelerinde fiyatlandırmalar yer alıyor. Eğer bir ürün gerçekten ihtiyacımızsa, o ürünü takip edip uygun zamanda almak mantıklı. Sezon sonunda almak en doğru tercihtir. Firmalar sürekli fiyat değiştiriyor. İndirim günleriyle aslında daha fazla kazanç sağlıyorlar. Çocuklarımıza ve geleceğimize ihanet etmenin anlamı yok. Mantıklı olup ihtiyaç listesi yaparak alışveriş yapmak en keskin çözümdür” diye konuştu.

Dolandırıcıların yöntemi: Stok yok!

İndirim dönemlerinde dolandırıcılık vakalarının da arttığını hatırlatan Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan sahte kampanyalara karşı da, "Sosyal medya ve internet üzerinden ‘Bizde de indirim var’ diyerek vatandaşı kandırıyorlar. Müşteriler ödeme yapıyor ama ürün ya hiç gelmiyor ya da farklı bir ürün geliyor. Hatta bazı firmalar, ‘Depomuzda kalmadı’ diyerek parayı bir süre kullanıyor. Bu gerekçe kabul edilemez. Vatandaş ödediği parayı ispat ederse aynı fiyattan ürünü talep edebilir. Bunun için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmaları yeterli" diyerek uyardı.