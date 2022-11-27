Kasım kampanyalarında e-ticarette en çok cep telefonu satıldı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, kasım kampanyalarında en çok satışın cep telefonu sektöründe olduğunu, geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artışın yaşandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı rakamlarına bakıldığında Türkiye’de yurt içi e-ticaret, 2022’nin ilk 6 ayında ciro olarak yüzde 116 ve Sepet Sayısı olarak yüzde 38 artmış durumda. Verilere göre ülke genelindeki ticari cironun yüzde 18,5’inin de e-ticaret üstünden gerçekleştiği görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, “Beyaz eşya, küçük ev aletleri ve cep telefonu satışları oldukça hareketli. Geçen sene kasım ayına göre sepet sayısında yüzde 13,6 bir artış var ki cep telefonu ve küçük ev aletlerinde bu oran yüzde 16 civarında. Ciro olarak da geçen senenin yüzde 211'i yakalanmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, adet olarak bakıldığında çamaşır ve bulaşık makinalarının çok miktarda satıldığını, akıllı telefonlara talebin de yüksek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Tost makinası ve rondo gibi mutfak aletlerinde indirimlerin etkisi oldukça hissediliyor. Mobilya tarafında ise genç odaları ve çalışma masalarında yüksek satış adetleri mevcut. En çok satış öncelikle cep telefonu sektöründe var. Geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında bir artış yaşanmış durumda. Peşinden de küçük ev aletleri geliyor ki burada da satın alınan ürünlerde adet olarak yüzde 15,4 gibi bir artış var. Üçüncü olarak da beyaz eşya satışları dikkati çekiyor. Burada da adet olarak yüzde 14’lük bir artış gözlemliyoruz.”

Kişi başı ortalama harcama 4 bin 964 TL

Yüksel Eminoğlu, kasım kampanyaları döneminde pek çok kategoride ürün satıldığını fakat adet olarak en çok satılan ürünün akıllı cep telefonu olduğunu belirterek, “Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye’de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL’yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır” diye konuştu.