Kasım kira zam oranı ne kadar oldu?

Kira zam oranı belli oldu. Konut veya iş yerlerinde kiracı konumunda olanların merak ettikleri kira zam oranı TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlendi. On iki aylık TÜFE ortalamasının baz alınması ile belirlenen kira zam oranı kasım ayında yüzde 17,09 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, kira zam oranında ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,89 artış yaşandı.

Kasım kira zam oranı olan yüzde 17,09'a göre kiraya artış yapıldığında 1000 lira olan bir kira bedeli 1171 liraya, 2000 lira olan bir kira bedeli ise 2342 liraya yükselebilecek.

Mülk sahipleri kira zam oranının üzerinde zam yapamazken, bu oranın altında bir zam yapılması ya da zam yapılmaması mümkün.