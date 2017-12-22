Kasımda 639 yatırım teşvik belgesi düzenledi

22 Aralık 2017

Ekonomi Bakanlığı, kasım ayında toplam 84,8 milyar liralık sabit yatırım tutarı olan 639 teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 84 milyar 769 milyon 80 bin 320 TL olurken, öngörülen istihdam 25 bin 590 olarak belirlendi.

İthal Makina Teçhizat tutarı 5 milyar 322 milyon 605 bin 612 dolar oldu.

Aynı ayda 2 milyar 701 milyon 128 bin 648 TL değerinde 63 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Teşvik belgeleriyle bin 934 kişiye istihdam sağlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA