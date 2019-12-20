Kasımda 7.833 şirket ve kooperatif kuruldu

20 Aralık 2019

Türkiye'de, kasım ayında 7 bin 833 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,68, kooperatif sayısı yüzde 8,93 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,68, kooperatif sayısı yüzde 6,85 azalış gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,21 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19, kooperatif sayısı yüzde 8,51 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,36 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,24 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,84, kooperatif yüzde 6,25 artış gösterdi.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 7 bin 833 şirket ve kooperatifin yüzde 84,86'sını limited şirketler, yüzde 13,84'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,49'u İstanbul, yüzde 10,65'i Ankara, yüzde 6,75'i İzmir'de kuruldu. Kasımda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711'i ticaret, 1165'i imalat ve 789'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 792'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'u inşaat, 348'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasım ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 329'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177'sinin inşaat, 135'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 583'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265'inin inşaat, 138'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-kasım döneminde toplam 77 bin 311 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin, 545'i Türk sermayeli, 67'si İran ve 29'u Suriye ve Mısır ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 101'i anonim, 883'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1368'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri ve 603'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,85'inin yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.