Kasım'da e-ticaret sektörü yarım trilyonun üzerinde ciro yaptı

Ekim ve kasım aylarında fiyat karşılaştırması yaparak ürün alan tüketicilerin kazançlı çıktığını belirten Serkan Koç, Garanti BBVA Ödeme Sistemlerinin, Garanti BBVA kartlarıyla Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden kasımda yapılan e-ticaret harcamalarına ilişkin yayımladığı istatistikleri değerlendirdi.

Enflasyon nedeniyle tüketicilerin fiyatı uygun olan yan ürünlere her zamankinden fazla ilgli gösterdiğine dikkat çeken Koç, "Bu sene enflasyonun altında artan döviz kuru, ekonomik zorluklarla alım gücünün düşmesi, taksitli alışverişe getirilen sınırlamalar, yüksek faiz oranları ve kış ayının geç gelmesiyle tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüyoruz" dedi.

Değişen tüketici davranışları

E-ticaret firmalarının kasım kampanyalarını öne çekerek, rakiplerini şaşırttıklarına dikkat çeken Koç, Ekim sonu ve kasım başında yapılan indirimlerde hedeflerine ulaşan bazı satıcıların ay sonu kampanya yapmaktan vazgeçip fiyat artırdığını belirtti. Tüketicinin kasım ayında düşen fiyatların da etkisiyle kozmetik, deterjan, bebek bezi, konserve gibi uzun süreli kullanılabilen süpermarket ürünlerine ciddi talep gösterdiğini vurgulayan Koç, bu ilgiye rağmen bu sene kışın gecikmesiyle kış lastiği, çizme, bot gibi ürünlerde geçen yıla oranla talebin gerilediğini belirtti.

E-ticaretin genel ticaretteki payı yüzde 20'ye yükseldi

Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacmimin, 2022'ye göre yüzde 115 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştığını aktaran Koç, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'te e-ticaret hacminin 3,4 trilyona çıkması bekleniyor. Genel ticaret içindeki payı yüzde 20'ye ulaşan çevrim içi ticaret sektörünün en verimli dönemi, perakende firmalarının stok eritmek için ardı ardına kampanya yaptıkları kasım ayında gerçekleşiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, bu yıl e-ticaret sektörü, kasım ayında 500 milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirdi." şeklinde görüş belirtti.

10 ülkede en çok indirilen uygulama hangisi?

Bu yıl kasım ayının en başarılı pazar yerlerinden birinin Trendyol olduğuna değinen Koç, şunları kaydetti: "Trendyol, kasım kampanyaları süresince yurt dışından 250 milyon ziyaret alarak 10 ülkede en çok indirilen uygulama oldu. 90 bin e-ihracat yapan satıcıyla, platform üzerinden 120 milyon ürün satıldı. Kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle, Trendyol satıcıları işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı pazarlarda da büyütme olanağı buldu. Trendyol, ülkemizdeki KOBİ ve markaları yurt dışına taşıyıp, onlara can suyu oldu."