Kasımda en çok ihracat otomotiv sektöründen

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasımda sanayi grubu içinde otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracata imza atan sektör oldu.

Zeytinyağı atağa geçti

Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Kasım ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 56,9 ile zeytin ve zeytinyağı oldu.

Dış satım yüzde 2,8 azaldı

Türkiye ihracatının yüzde 80,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,8 azalışla 15,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tarım ihracatında yüzde 1,7'lik artış

Kasımda, ihracatın yüzde 17,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,2'lik artışla 486,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.