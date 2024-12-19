Kasımda protesto edilen senet adedi azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2024’te protesto edilen toplam 23 bin adet senedin tutarı 5,6 milyar TL oldu.

Kasım ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 3 azalırken, senet tutarı yüzde 8 arttı.

En fazla senedin protesto edildiği il İstanbul

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile İzmir ve Ankara, yüzde 7 ile Konya ve yüzde 6 ile Antalya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.